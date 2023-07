Menino Gui volta às aulas após acordar de 16 dias de coma; veja vídeo

O menino Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, que passou 16 dias em coma em um hospital da Zona Oeste do Rio de janeiro (RJ), voltou às aulas na segunda-feira, 10, e foi recebido pelos amigos com abraços e beijos. O momento foi registrado em vídeo que ganhou as redes sociais.

O garoto viralizou na web após acordar de um coma e abraçar a mãe, a Tayane Gandra, após 16 dias de internação na unidade semi-intensiva do hospital do Rio de Janeiro (RJ).

null Reprodução

Guilherme teve epidermólise bolhosa, uma doença genética autoimune e rara que provoca graves ferimentos na pele. Ele teve alta no último dia 22 e foi recebido em festa na casa da família em Itaguaí.