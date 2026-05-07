Menos 5ºC: onda de frio chega ao Brasil nesta sexta; veja consequências

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A primeira onda de frio do ano de 2026 começa a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve baixar a temperatura em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira, 14. Em decorrência, alguns locais podem registrar temperaturas até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.

Frio deve avançar nos próximos dias

A tendência é que a faixa de ar frio avance gradualmente para outras áreas do país durante o fim de semana e o início da próxima semana, provocando mudanças nas temperaturas conforme a frente fria se desloca pelo território brasileiro.

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Salvador pode registrar 70 mm de chuva

Desde a noite da última quarta-feira, 6, Salvador esteve sob uma grande chuva que gerou um alerta de chuva intensas da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O alerta é válido até o final da noite desta quinta-feira, 7. Ao longo do dia, segundo a previsão do tempo, a possibilidade de chuvas é de 80%, com ventos podendo atingir a velocidade de 21 km/h.

A previsão é de cerca de 70 milímetros de chuva nesta quinta-feira.

Sul vai registrar ventos fortes, temporais e grande queda de temperatura

A região Sul do país já começou a sentir os efeitos da frente fria nesta quinta-feira, 7, mesmo antes da chegada da massa polar.

Em Santana do Livramento, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, rajadas de vento de quase 70 km/h derrubaram árvores durante a manhã desta quinta-feira, 7.

Além disso, a previsão do tempo indica um risco de chuva forte, temporal e chances de alagamento em áreas de fronteiras gaúchas.

Massa de ar frio avança sobre Centro-Oeste e Sudeste

Outra região fortemente afetada pela massa de ar frio será o estado do Mato Grosso do Sul e áreas do Sudeste. Nestes locais, as temperaturas podem ficar até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.

Alerta de temporais para a região Norte

Enquanto a frente fria avança pelo Sul, o Norte do país continua com previsão de chuva forte em grande parte da região.

Os alertas incluem temporais e acumulados elevados de chuva ao longo do dia.