Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Menos 5ºC: onda de frio chega ao Brasil nesta sexta; veja consequências

Massa de ar frio deve deixar termômetros até 5 ºC abaixo da média

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A primeira onda de frio do ano de 2026 começa a avançar pelo Brasil nesta sexta-feira, 8, e deve baixar a temperatura em diversas regiões do país até a próxima quarta-feira, 14. Em decorrência, alguns locais podem registrar temperaturas até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.

Frio deve avançar nos próximos dias

A tendência é que a faixa de ar frio avance gradualmente para outras áreas do país durante o fim de semana e o início da próxima semana, provocando mudanças nas temperaturas conforme a frente fria se desloca pelo território brasileiro.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Salvador pode registrar 70 mm de chuva

Desde a noite da última quarta-feira, 6, Salvador esteve sob uma grande chuva que gerou um alerta de chuva intensas da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O alerta é válido até o final da noite desta quinta-feira, 7. Ao longo do dia, segundo a previsão do tempo, a possibilidade de chuvas é de 80%, com ventos podendo atingir a velocidade de 21 km/h.

A previsão é de cerca de 70 milímetros de chuva nesta quinta-feira.

Leia Também:

Câmara aprova renovação automática da CNH para motoristas sem multas
Tarifas, terras-raras e minerais: veja tópicos de reunião entre Lula e Trump
Trabalhadores podem pedir afastamento de até 2 anos para cuidar de companheiro
Canela em pó tem venda suspensa após irregularidade; entenda

Sul vai registrar ventos fortes, temporais e grande queda de temperatura

A região Sul do país já começou a sentir os efeitos da frente fria nesta quinta-feira, 7, mesmo antes da chegada da massa polar.

Em Santana do Livramento, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, rajadas de vento de quase 70 km/h derrubaram árvores durante a manhã desta quinta-feira, 7.

Além disso, a previsão do tempo indica um risco de chuva forte, temporal e chances de alagamento em áreas de fronteiras gaúchas.

Massa de ar frio avança sobre Centro-Oeste e Sudeste

Outra região fortemente afetada pela massa de ar frio será o estado do Mato Grosso do Sul e áreas do Sudeste. Nestes locais, as temperaturas podem ficar até 5 ºC abaixo da média esperada para o mês de maio.

Alerta de temporais para a região Norte

Enquanto a frente fria avança pelo Sul, o Norte do país continua com previsão de chuva forte em grande parte da região.

Os alertas incluem temporais e acumulados elevados de chuva ao longo do dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil clima temperatura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chuva em Salvador
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Chuva em Salvador
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Chuva em Salvador
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Chuva em Salvador
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

x