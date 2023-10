Metalúrgicos da Embraer iniciam greve nesta terça-feira | A TARDE

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, representante dos funcionários da Embraer, entrou em greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira, 3. Eles pedem aumento real de salário, renovação da convenção coletiva e manutenção de direitos.

Profissionais da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e do metrô de São Paulo também cruzaram os braços, junto com a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp).

Os metalúrgicos da Embraer entram em greve após trabalhadores rejeitarem a proposta da empresa, que ofereceu inicialmente a reposição da inflação aos salários, de 4,06%, de acordo com informações divulgadas no site do sindicato.

O sindicato afirmou também que o movimento paralisou 100% da produção da empresa.