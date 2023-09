Mingau foi baleado em área de tráfico do Rio de Janeiro

Baleado na cabeça na noite do último sábado, 2, o baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral - conhecido popularmente como Mingau - foi atingido em uma área de um "conhecido ponto de venda de drogas" de acordo com o delegado Marcello Russo, da 167ª DP do Rio de Janeiro.

O músico, que está em estado estável, estava em sua Ford Ranger junto com um amigo quando foi atingido. De acordo com o relato do carona, a dupla teria ido até o local para comprar drogas.

Ao chegar na localidade, foram recebidos por tiros e Mingau foi atingido. O músico foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e acabou sendo transferido de helicóptero para o Hospital São Luiz Itaim, na Zona Sul de São Paulo.

Rinaldo Amaral, que é mais conhecido como Mingau, está no Ultraje desde 1999. A banda, no entanto, surgiu na década de 1980. Durante a carreira, o Ultraje emplacou diversos sucessos no cenário musical brasileiro, como "Inútil", "Ciúme" e "Nós vamos invadir sua praia".