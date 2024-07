“Minha alma jogada fora”, diz técnico sobre morte de piloto de 9 anos

Piloto Lorenzo Somaschini, de 9 anos - Foto: Reprodução / Redes sociais

O piloto Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu na noite de segunda-feira, 17. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O garoto sofreu um acidente durante o primeiro treino livre da “Jr Cup”, válido pela 4ª etapa do “SuperBike Brasil”, no Autódromo de Interlagos, na última sexta-feira, 14. O argentino era considerado uma promessa do motociclismo.

Lorenzo competia em categoria voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos. A sua moto era de 160 cilindradas.

Na saída da curva do Pinheirinho, o jovem piloto sofreu uma queda. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral da Pedreira, localizado em São Paulo (SP). Ele ainda chegou a ser tranferido para o Hospital Albert Einstein na madrugada do sábado, 15.

Nas redes sociais, o técnico de Lorenzo, Diego Pierluigi, lamentou a morte do jovem piloto. Confira:



“Com meu coração partido e minha alma jogada fora, tenho que me despedir de você. Vou sentir muita falta de você Lolito. Obrigado por me deixar fazer parte do seu sonho. Descanse em paz campeão”, escreveu Diego.