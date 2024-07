Piloto argentino de 9 anos morre após acidente de moto em Interlagos

Menino competia em categoria adaptada - Foto: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (17) o piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos. A criança sofreu um acidente enquanto pilotava no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na sexta (14). A morte ocorreu no Hospital Albert Einstein, onde Lorenzo estava internado em estado grave.

De acordo com o SuperBike Brasil, o menino caiu da moto que pilotava após sofrer um highside durante os treinos livres da Honda Junior Cup, categoria que integra a programação do SuperBike Brasil.

O highside é uma manobra em que há excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que o pneu traseiro perca aderência e patine. Quando o pneu recupera a aderência e para de patinar, ocorre um solavanco que ejeta o piloto para o ar. Na queda de Lorenzo, ele feriu gravemente a cabeça.

“O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43”, diz trecho da nota divulgada. “O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu", publicou o torneio nas redes sociais.

A organização do campeonato disse, ainda, que toda a equipe está consternada e manifestou “sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos de Lorenzo”.

Lorenzo competia na categoria Honda Junior Cup, que reúne pilotos de 8 a 16 anos. As motos usadas são de 160 cilindradas adaptadas e preparadas para competição, com pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.