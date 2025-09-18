Minicelular disfarçado de lata de Coca-Cola é apreendido em presídio

Engenhoso dispositivo estava escondido no centro de detenção - Foto: Reprodução Sejus

A criatividade dos detentos para burlar a segurança dos presídios ganhou um novo capítulo com a apreensão de um minicelular disfarçado de lata de Coca-Cola. O aparelho foi encontrado por policiais penais durante uma vistoria de rotina em uma das celas do Centro de Detenção Provisória de Juína, município localizado a 737 km de Cuiabá.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Justiça de Mato Grosso (Sejus-MT), o engenhoso dispositivo estava escondido e, apesar de sua camuflagem como uma mini lata de refrigerante, operava com a plena funcionalidade de um celular comum.

Fotos registradas pelos próprios policiais ilustram a sofisticação do aparelho, que conta com espaço para chips, saída de som, bateria, botões de comando e uma tela com interface funcional, além de todos os componentes eletrônicos necessários.

A Sejus-MT informou que, diante da descoberta, foi instaurado um procedimento administrativo interno. O objetivo é investigar o ocorrido e localizar o detento responsável pela posse do minicelular, para que as devidas sanções sejam aplicadas, reforçando o rigor na fiscalização e no combate à entrada de itens proibidos nas unidades prisionais do estado.