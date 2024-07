Ministério da Pesca abre 264 vagas com salários de R$ 6 mil

Prédio do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério da Pesca e Aquicultura, na Esplanada dos MInistérios em Brasília - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu o processo seletivo para a contratação de 264 servidores temporários, com salário de R$ 6.130. A seleção será voltada para profissionais com nível superior completo e abrange mais de 20 áreas de formação, dentre elas estão: Engenharia de Pesca, Oceanografia/Oceanologia, Biologia, Engenharia de Aquicultura, Medicina Veterinária e Zootecnia.

Os interessados no certame podem se inscrever a partir desta segunda-feira, 24, até o dia 25 de julho. Para concorrer a vaga, é necessário fazer a inscrição na página eletrônica do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), banca responsável pelo exame. A taxa de inscrição será de R$ 62.

Já as provas serão aplicadas no dia 11 de agosto, em Brasília e outras 26 capitais do país. As profissões citadas ainda farão uma prova de títulos, de caráter classificatório.

As vagas serão destinadas a servidores que atuarão na sede do Ministério, em Brasília (DF), e às Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas em cada estado da federação e no Distrito Federal. Os contratados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais.