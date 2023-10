Ministério da Saúde pagou R$ 2 mil por apresentação erótica | A TARDE

O Ministério da Saúde gastou R$ 2 mil de cachê ao grupo que fez uma apresentação erótica durante um evento na pasta na semana passada. As informações são do portal Metrópoles.

No dia 5 de outubro, um vídeo mostrando uma apresentação polêmica no 1º Encontro de Mobilização para Promoção da Saúde no Brasil, organizado pelo Ministério da Saúde viralizou nas redes sociais. O governo exonerou os servidores envolvidos logo após a dança tomar conhecimento público.

O valor foi destinado ao pagamento do grupo no qual a dançarina faz parte. A performance provocou reação de parlamentares da oposição no Congresso e levou o Ministério da Saúde a reconhecer que a dança durante o evento da pasta foi inadequada.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou o afastamento do diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, setor responsável pelo evento. Em nota nas redes oficiais do Ministério, a ministra chamou a situação de "fato inadmissível".

"Infelizmente, eu fui surpreendida pelo episódio de ontem e venho, por meio desse vídeo, me desculpar muito sinceramente pelo ocorrido e reiterar o compromisso do Ministério da Saúde de que seus eventos reflitam a conduta e a orientação da Pasta da Saúde e do Governo liderado pelo presidente Lula", disse Nísia, no pronunciamento