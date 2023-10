Ministério exonera assessora que postou ofensas a torcedores do SPFC

O Ministério da Igualdade Racial anunciou, nesta terça-feira,26, a exoneração de Marcelle Decothé do cargo de assessora especial de Assuntos Estratégicos da pasta. No último domingo,24, Decothé publicou em uma rede social ofensas contra torcedores do São Paulo Futebol Clube.

Os times disputaram, no domingo, a final da Copa do Brasil. A partida terminou empatada em 1 a 1, mas o tricolor paulista se sagrou campeão, porque venceu a partida da ida por 1 a 0.



Em seu perfil no Instagram, Marcelle publicou um story com foto da torcida do São Paulo no estádio Morumbi.



A imagem foi acompanhada da seguinte legenda: "Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade. Pior tudo de pauliste".

Publicação da assessora nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Por meio de nota divulgada nesta terça, o Ministério da Igualdade Racial disse ter "compromisso inegociável com a promoção de direitos e com a igualdade étnico-racial, a partir de princípios como a transparência e o cuidado".



E comunicou a exoneração de Marcelle Decothé, para "evitar que atitudes não alinhadas" com o propósito da pasta "interfiram" no cumprimento institucional do ministério.



Segundo a pasta, as manifestações de Marcelle "estão em evidente desacordo" com os objetivos e políticas do ministério.



"De acordo com esses princípios, e para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional, informamos que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério na data de hoje. As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR", diz a nota divulgada à imprensa.