Ministro do STJ reverte falência da Coesa, antiga OAS

O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reverteu, nesta quarta-feira, 9, a falência da Coesa (nome da antiga OAS). As informações são do colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

Por unanimidade, a pedido dos credores, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) converteu a recuperação judicial da Coesa em falência. Os credores alegaram que eram fraudulentas as ações da OAS que resultaram na abertura da recuperação judicial da empresa.