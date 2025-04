Morador de rua invade base policial, morde PM e acaba preso por furto

Suspeito foi preso e levado à delegacia - Foto: Reprodução / CNN

Um homem em situação de rua foi preso após invadir um destacamento da Polícia Militar no Parque União, Zona Norte do Rio de Janeiro, e atacar um policial. O caso ocorreu por volta das 6h desta terça-feira,1º.

Segundo informações preliminares, o suspeito entrou no local enquanto o agente responsável estava no banheiro e foi até a cozinha para furtar objetos. Ao ser surpreendido, reagiu com violência e entrou em luta corporal com o policial, mordendo-o no dedo, na testa e no nariz.

O PM ferido foi levado ao Hospital Federal de Bonsucesso para atendimento médico. A Polícia Militar informou que o agressor estava sob efeito de drogas e já possuía registro criminal por roubo.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e o homem segue detido. O estado de saúde do policial não foi divulgado.