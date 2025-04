Filha é presa por tentar matar mãe com cuscuz envenenado

Irmã da suspeita percebeu tentativa de envenenamento e impediu mãe de comer cuscuz - Foto: Reprodução

Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante após tentar matar a própria mãe envenenada, ao misturar veneno de rato no cuscuz que preparou para o café da manhã, em Porto Velho (RO).

A mulher foi presa no sábado, 29, no bairro Cascalheira, zona leste da capital. Segundo a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), a irmã da suspeita que descobriu a tentativa de envenenamento ao notar a presença de pequenas pedras rosas no alimento e impediu que a mãe consumisse o cuscuz. As “pedras” eram, na verdade, veneno de rato.

Conforme as investigações, as autoridades disseram que a vítima revelou ter discutido com as filhas na noite anterior ao crime. O desentendimento começou quando a mãe pediu que a filha lavasse a louça, mas percebeu que o serviço não tinha sido bem feito.

No entanto, pelo período da manhã, ao notar que a filha havia preparado cuscuz para o café da manhã, a mãe estranhou a situação, mas não suspeitou de nada até ser alertada pela outra filha, que percebeu a substância suspeita.

Segundo os militares, a suspeita confessou ter colocado veneno de rato no cuscuz com o objetivo de “dar um fim” na própria mãe. Além do mais, ela ainda revelou também que planejava executar o crime há dias, mas aproveitou a oportunidade para assassiná-la naquela manhã.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, após a confissão. Em seguida, o delegado de plantão decretou a prisão em flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva. A mãe solicitou uma medida protetiva de urgência contra a filha.

A mulher deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio, o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Rondônia (PCRO).