Dia da Mentira: Veja 5 mitos que você provavelmente já ouviu

Dia dos Tolos ou Dia dos Bobos, ou seja lá como é conhecido, o dia é a oportunidade de se divertir - Foto: Divulgação

Mais um Dia da Mentira, e quem nunca caiu em uma pegadinha nesse famoso 1º de abril? Desde que nos conhecemos por gente, a mentira sempre existiu na humanidade.

O tradicional Dia da Mentira remonta à instituição do Calendário Gregoriano, que substituiu o Calendário Juliano por determinação do Concílio de Trento (conselho ecumênico da Igreja Católica). O Calendário Gregoriano divide o ano em quatro estações distribuídas ao longo de 12 meses, ou 365 dias, de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol e estabelece o primeiro dia do ano em 1º de janeiro.

Com a instituição do novo calendário pelo papa Gregório XIII, em 1582, historiadores contam que parte da população francesa se revoltou contra a medida e se recusou a adotar o 1º de janeiro como início do ano. Zombados pelo resto da população, os resistentes às mudanças eram convidados para festas e comemorações inexistentes no 1º de abril. Nascia assim a tradição de zombaria e de pregação de peças.

Essa é só uma das diversas versões do dia 1º de abril, que marcam o Dia da Mentira. Dia dos Tolos ou Dia dos Bobos, ou seja lá como é conhecido, o dia é a oportunidade de se divertir com o que inventam por aí. Pensando nisso, confira 5 mentiras que você provavelmente já ouviu.

Comer e nadar faz mal

Há quem ache que essa história não passa de uma lenda e há quem acredite fielmente que entrar na água com o estômago cheio pode fazer mal. A verdade é que o problema não é somente nadar, e sim fazer qualquer tipo de atividade física após as refeições. Especialistas explicam que ficar na piscina em repouso não é problema e não tem consequências para a saúde. Fazer atividades físicas intensas na água pode causar desconforto porque quando comemos, nosso corpo direciona mais sangue para o sistema digestivo. Esse movimento deixa menos sangue disponível para os músculos.

Manga com leite faz mal

A manga é rica em minerais e antioxidantes, como as vitaminas C e D. Os antioxidantes protegem contra os radicais livres, que provocam doenças que atacam o nosso organismo e o leite de vaca é fonte de carboidratos, proteínas, cálcio e magnésio. Especialistas acreditam que esse mito não faz sentido algum já que a maior parte das frutas que misturamos com leite vem dessa propriedade nutricional, de ter vitamina, mineral e frutose. A mentira teria surgido quando o Brasil ainda era colônia. Os senhores de engenho não queriam que os escravos consumissem o leite e por isso começaram a espalhar a história, fazendo com que as pessoas que eram escravizadas não bebessem.

Raio não cai duas vezes no mesmo lugar

Isso é uma das mentiras mais cabeludas já contadas e não possui fundamentação científica alguma. Isso porque o raio costuma atingir regiões com alta incidência e locais mais elevados ou com objetos condutores de eletricidade. Caso o espaço de incidência seja um campo de futebol por exemplo, um raio pode atingir qualquer ponto em sua superfície, o que torna baixas as chances de um mesmo local exato ser atingido duas vezes em um curto intervalo de tempo.

Tomar gelado pode causar gripe

O que provoca gripe, resfriado e outras doenças respiratórias são os famosos vírus e bactérias. Então tomar um sorvetinho ou uma água gelada não vai causar nenhum tipo de doença respiratória. Esses microrganismos estão amplamente presentes na natureza e são capazes de entrar no nosso corpo e gerar uma infecção. A dor de garganta, por exemplo, pode ter diversas causas, não só infecções, mas também irritação devido à baixa umidade do ar e poluição. Se estiver com a garganta inflamada, por exemplo, uma inflamação, o líquido gelado pode até aliviar o problema, pois apresenta efeito anti-inflamatório.

Comer doce e beber água causa diabete

Essa parece que ecoa até hoje, quando ouvíamos de nossas avós. Mas assim como os outros mitos, não possui comprovação científica. Na verdade, beber água depois de comer um docinho pode ajudar a reduzir a quantidade de açúcar no sangue porque quebra as suas moléculas de açúcares no sangue e ainda evita a desidratação. Quem nunca sentiu uma sede depois de comer um doce? Nesse momento, o açúcar absorve um pouco de líquido do corpo.