Clientes brigam dentro de supermercado para garantir bandeja de ovos

Clientes brigam dentro de mercado para garantir bandejas de ovos - Foto: Reprodução G1

Clientes de um supermercado em Fortaleza, no Ceará, quase entram em luta corporal para garantir uma bandeja de ovos. A confusão foi registrada, na sexta-feira, 28, em um estabelecimento comercial, do bairro Planalto Ayrton Senna, após ser anunciado a venda de uma embalagem com 20 ovos por R$8,99.

Cenas de empurra-empurra e brigas foram registradas. Vídeos mostram alguns clientes pegando várias bandejas, enquanto outras pessoas se espremem para chegar próximo à gondola onde estavam os produtos. Teve até gente desmaiando.

Em conversa com o G1, a dona de casa Andreia Oliveira, 41 anos, contou que chegou ao supermercado no início da manhã e presenciou a confusão. "Foi muito empurra-empurra, quase quebrando os ovos para conseguir pegar as bandejas", descreveu ela.

Logo depois do anúncio da promoção, os ovos se esgotaram e Andréa precisou esperar algumas horas pela reposição. Já com as bandejas garantidas nas mãos, a dona de casa ainda aguardou mais 40 minutos na fila do caixa para pagar o produto e ir embora.

"Estou toda machucada, com as pernas roxas", escreveu nas redes sociais, uma cliente, ao afirmar, ter sido arrastada e pisada pela multidão. Sobrou até para os funcionários, que quase foram agredidos ao repor as bandejas.