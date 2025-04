Preço do ovo dispara quase 20% em março! Veja como isso afeta seu bolso

Os produtores representados pela ABPA esperam que o preço do ovo se normalize até o fim da Quaresma - Foto: ANDRÉ FRUTUÔSO / DIVULGAÇÃO

O ovo ficou 19,44% mais caro nos supermercados na prévia da inflação de março em relação a fevereiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta quinta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, os preços já subiram 25,88%.

Segundo especialistas, a alta de preços do ovo é explicada como reflexo de um desequilíbrio entre a alta demanda e a baixa oferta no mercado interno. O ovo costuma encarecer em momentos de alta nos preços das carnes, quando os consumidores optam por uma proteína mais barata.

Especialistas dizem que o aumento é impulsionado pelo custo do milho, calor intenso e demanda aquecida na Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa.

De acordo com os produtores, o preço deve se normalizar até o fim da Quaresma. Nesse período, os católicos costumam diminuir o consumo de carne vermelha, o que aumenta a demanda por ovo. Por outro lado, economista aponta que a forte demanda pode continuar após esse período.

Quaresma, custos de produção e clima

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) diz que é normal que o preço do ovo aumente antes e durante a quaresma, já que, nesse período, "há uma substituição do consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos".

A alta do preço em fevereiro fez com que houvesse uma pequena retração nas vendas de ovos no atacado, informa o Cepea.

O preço vai baixar depois da Quaresma?

Os produtores representados pela ABPA esperam que o preço do ovo se normalize até o fim da Quaresma. No entanto, ao g1, o analista da Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias diz que isso não é uma garantia. Isso porque, em sua avaliação, mais que o "efeito Quaresma", o que tem sustentado a forte demanda por ovos é o aumento dos preços das carnes bovinas, de frango e suínas.

Quando a inflação desses alimentos aumenta, é comum que o consumidor opte pelos ovos.

"O que a gente precisa monitorar é o comportamento do mercado em relação às proteínas concorrentes. Se os preços da carne bovina, de frango, seguirem em patamares muito proibitivos, mesmo depois da Quaresma, nós ainda vamos perceber o mercado de ovos inflacionado", diz Iglesias.

"Talvez o movimento de alta acabe perdendo intensidade, mas nós não vamos ver quedas abruptas de preço até porque a tendência deste ano é de menor produção de carne bovina", destaca o analista do Safras.