Preços do ovo e do café sobem 18% em Salvador em apenas um mês

Preços do ovo e café sobem 18% em Salvador em apenas um mês - Foto: Divulgação

A inflação em Salvador registrou uma alta de 1,38% em fevereiro, puxada por dois dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados: Habitação e Educação. Esse é o maior resultado em nove anos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além do aluguel residencial e o ensino médio que aceleraram os preços do IPCA (Índice de Preços do Consumidor Amplo), o ovo e o café foram dois dos itens do grupo Alimentação e Bebidas que registraram altas, de 17,83% e 18,92%, respectivamente.

Segundo especialistas, a alta de preços do ovo é explicada como reflexo de um desequilíbrio entre a alta demanda e a baixa oferta no mercado interno. O ovo costuma encarecer em momentos de alta nos preços das carnes, quando os consumidores optam por uma proteína mais barata.

Em fevereiro, o Portal A TARDE mostrou que o preço médio do ovo disparou no atacado neste ano, e chegou a até R$ 264,21 em fevereiro de 2025, de acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP), que consultou produtores, atacadistas e varejistas do Brasil.

Além disso, o café, que é um forte item na cesta básica dos brasileiros, registrou altas variações em todas as capitais, chegando a até 37,4% em 2024, e era um dos alimentos que mais pesada no grupo Alimentos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - índice oficial da inflação do país.

Café registrou aumento de 18,92% em fevereiro, em Salvador | Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Neste mês, o governo federal anunciou uma medida para baratear alguns alimentos essenciais como o café, azeite de oliva e carnes, através da isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Entretanto, especialistas acreditam que a medida vai trazer um alívio mometâneo, mas vai impactar diretamente o produtor e causar "prejuízo para os setores produtivos e um desaquecimento da economia nos próximos meses", disse o economista Antonio Carvalho.

Inflação em Salvador

O IPCA, principal índice que mede a inflação oficial do país, ficou em 1,38% em Salvador no mês de fevereiro, após registrar 0,38% em janeiro de 2025 - uma alta de 1 p.p e acima da média nacional que registrou aceleração de 1,31%.

A inflação na capital baiana foi puxada pelo grupo de Habitação, que foi de 5,30% entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. No Brasil, a Habitação ficou em 4,44%, responsável pelo maior impacto (0,65 p.p.) no índice do mês.

A Educação foi o segundo grupo que registrou maior aceleração, tanto no Brasil quanto na capital baiana, de 4,70% e 4,64%, respectivamente. Em Salvador, o maior custo no grupo de Educação foi no ensino médio, de 8,77% no acumulado do ano.