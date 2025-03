Alta do café deixa cesta básica de Salvador mais cara

Cesta Básica tem valor aumentado em Salvador - Foto: © Valter Campanato/Agência Brasil

O custo da cesta básica no mês de fevereiro subiu em Salvador e em outras 13 das 17 capitais analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Na capital baiana, a cesta básica sofreu um reajuste de 7,69%, passando a valer R$ 628,80. E mesmo com esse aumento, Salvador fica como a terceira cesta básica mais barata, perdendo somente para Recife e Aracaju, respectivamente.

Principais oscilações:

- O café foi um dos principais itens que causou esse aumento, já que ele subiu em todas as capitais pesquisadas.

- O tomate também foi um dos alimentos que subiu na maioria das capitais, tendo queda somente em Porto Alegre e Florianópoles.

- Já o feijão é um recurso que teve seu preço diminuído em todas as capitais, com excessão de Aracajú.

O Dieese estimou que o salário-mínimo em fevereiro deveria ser de R$ 7.229,32 ou 4,76 vezes o mínimo atual de R$ 1.518,00. O cálculo foi feito com base na cesta mais cara, que, no mês passado foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário-mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.