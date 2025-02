Ovos a até R$ 264: preço médio dispara no atacado neste ano

O valor da caixa de ovos com 30 dúzias leva em conta requisitos como tipo extra, branco e vermelho - Foto: ANDRÉ FRUTUÔSO / DIVULGAÇÃO

O preço médio do ovo disparou no atacado neste ano, e chegou a até R$ 264,21 em fevereiro de 2025, segundo apontou levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP), que consultou produtores, atacadistas e varejistas do Brasil.

O valor da caixa de ovos com 30 dúzias (360 ovos) leva em conta requisitos como tipo extra, branco e vermelho. Em S. M. de Jetibá (ES), a maior produtora de ovos do Brasil, o produto alcançou R$ 264,21 (Vermelho) e R$ 233,55 (Branco). Na Grande BH (MG), o valor da caixa com 30 dúzias foi de R$ 252,33 (Branco) e R$ 260,24 (Vermelho).

O Cepea coleta os preços do produto a retirar em: Bastos (SP), Guararapes/Mirandópolis (SP), Ribeirão Preto (SP), Grande Campinas (SP) e Santa Maria de Jetibá (ES). Para o produto posto (“CIF”, com frete), há levantamento de preços na Grande Belo Horizonte (MG), Grande São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Recife (PE), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

A alta de preços é explicada como reflexo de um desequilíbrio entre a alta demanda e a baixa oferta no mercado interno. O ovo costuma encarecer em momentos de alta nos preços das carnes, quando os consumidores optam por uma proteína mais barata.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) diz que a valorização se intensificou desde a segunda quinzena de janeiro. Além disso, o período da Quaresma, , que neste ano ocorre entre 5 de março e 17 de abril, tradicionalmente tem uma demanda maior, já que algumas famílias evitam o consumo de carne vermelha.

A forte alta dos preços no atacado ainda não aparece nos números do varejo que calculam os preços em 12 meses até dezembro. De acordo com o relatório da Abras, nesse período o preço do ovo em supermercados teve uma queda de 4,53% em 12 meses, enquanto outras proteínas registraram aumentos expressivos, como cortes traseiros de carne (20,05%), dianteiros (25,25%) e pernil (20,05%).

Nos EUA, o valor do ovo deu um salto. Com a gripe aviária matando milhões de galinhas no país, os preços subiram mais de 15% em janeiro na comparação com o mês anterior — o maior avanço desde 2015 — e 55% em relação ao ano anterior, de acordo com um relatório do US Bureau of Labor Statistics, divulgado na semana passada.