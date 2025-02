Ovo passará a ter carimbo obrigatório da data de validade na casca

- Foto: Reprodução

Os ovos destinados ao consumo direto deverão vir com a data de validade do produto carimbada na casca a partir de 4 de março. O decreto foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), na portaria 1.179, de 5 setembro de 2024.

O alimento também deve ser identificado individualmente com o número de registro do estabelecimento produtor. Embalagens secundárias, que reúnam outras sem rótulo, devem vir com a descrição "proibida a venda fracionada", além das demais informações obrigatórias já previstas.

A medida ainda prevê que a tinta utilizada para a impressão ou marcação da casca de ovos in natura deve ser específica para uso em alimentos e atóxica, sem constituir risco de contaminação ao produto. O prazo de adequação será de 180 e visa garantir a segurança alimentar e o rastreamento dos lotes.

Preço dos ovos

Um panorama deste mês aponta para um aumento significativo de preços do ovo em função do desequilíbrio entre a alta demanda e a baixa oferta no mercado interno, analisa a pesquisadora apresentado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da USP Cláudia Scarpelin.

Na parcial de fevereiro, o preço médio da caixa com 30 dúzias dos ovos tipo extra branco em Bastos, principal região produtora do estado de São Paulo, comercializado no atacado, atingiu R$ 192,51, um aumento de 35,3% em relação ao mês passado e de 16,4% em comparação com o mesmo período de 2024. Para os ovos vermelhos, na média até aqui, é de R$ 219,55, avanço de 32,7% frente a janeiro e de 13,3% frente a fevereiro do último ano.