“Vamos taxar produtos americanos”, responde Lula às ameaças de Trump

Lula disse querer manter relação harmoniosa com os EUA, mas promete reciprocidade às medidas - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Em resposta às ofensivas de taxação sobre as importações do aço, por parte dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometeu reciprocidade na intenção de também taxar os produtos norte-americanos no Brasil. A informação é do Portal Metrópoles.

“Agora ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente ou vamos denunciar na Organização [Mundial] do Comércio (OMC) ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles”, reforçou o petista. “Se tiver alguma atitude contra o Brasil, haverá reciprocidade”, complementou.

A declaração do presidente brasileiro foi feita à rádio Clube do Pará, na manhã desta sexta-feira, 14. Lula viajou à capital paraense para visitar as obras da COP30, que será realizada em novembro deste ano.

Ainda no discurso, o petista disse querer manter uma relação harmoniosa com os Estados Unidos, mas se o governo Trump adotar medidas contra o Brasil, haverá reciprocidade.

“Nós queremos paz, nós não queremos guerra. Não queremos atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional e nós não queremos contenção, queremos paz e tranquilidade”, ressaltou.

“Ora, se o Trump tiver esse comportamento com o Brasil, eu terei esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade”, concluiu.

Desde que assumiu a Casa Branca, Donald Trump tem feito uma série de ameaças tarifárias com o interesse de proteger os interesses dos EUA. Até o momento, foram anunciadas taxações para as importações de produtos do México, Canadá e China.

Em busca de sanar desentendimento, os presidentes do México e do Canadá se acertaram com os EUA e, temporariamente, as tarifas foram suspensas.

Apesar da suspensão, Trump anunciou uma taxação de 25% para importações de aço e alumínio, uma medida que afeta o Brasil. A medida começa a valer a partir de 12 de março.

O republicano também decretou, nesta quinta-feira, 13, tarifas recíprocas com todos os países que taxam importações de produtos provenientes dos Estados Unidos .

“A tarifa dos EUA sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos EUA. Como resultado, em 2024, os EUA importaram mais de US$200 milhões em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas US$52 milhões em etanol para o Brasil”, diz o documento norte-americano.