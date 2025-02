Produção industrial baiana fecha 2024 com alta de 2,8%; veja cenário

Frente a dezembro de 2023, a atividade fabril baiana também voltou a crescer - Foto: David Alves / Divulgação

De novembro para dezembro de 2024, a produção industrial da Bahia, voltou a apresentar crescimento (2,8%), após ter registrado queda nesse comparativo entre outubro e novembro (-0,8%).

O desempenho da indústria baiana ficou acima do verificado no Brasil como um todo, onde houve variação negativa (-0,3%), e foi o 4º maior entre os 15 locais com resultados para esse indicador, abaixo apenas de Amazonas (4,3%), Espírito Santo (4,0%) e Pernambuco (3,9%).

Frente a dezembro de 2023, a atividade fabril baiana também voltou a crescer (4,2%), após resultado negativo em novembro (-1,3%), nessa comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Cenário

Em 2024, o crescimento da produção industrial na Bahia (2,7%) ocorreu apesar da queda na indústria extrativa (-1,7%, terceira redução anual consecutiva), sendo resultado somente da alta na indústria de transformação (2,9%), onde 7 das 10 atividades investigadas mostraram resultados positivos. A fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (4,2%) teve somente o 5º maior aumento anual entre as atividades pesquisadas, mas foi a que mais contribuiu para o crescimento da indústria baiana em 2024.

O segmento tem o maior peso na estrutura da indústria do estado, respondendo por quase 1/3 do valor industrial gerado da Bahia, e apresentou, em 2024, o terceiro aumento anual consecutivo na produção. A segunda principal contribuição positiva veio da fabricação de produtos químicos (6,4%), que registrou o 3º maior aumento entre as atividades pesquisadas. O segmento voltou a apresentar aumento anual, após dois anos consecutivos de resultados negativos.