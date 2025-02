Seplan une esforços com o Sebrae para fortalecer o desenvolvimento regional

- Foto: Ascom/Seplan

O coordenador executivo de Planejamento Territorial e Articulação para Consórcios Públicos (CEPT/Seplan), Thiago Xavier, participou do Planta 2025, evento promovido pelo Sebrae Bahia para mais de 300 colaboradores de seus 10 escritórios regionais. O encontro foi realizado na segunda-feira, 10, no Centro de Convenções Salvador.

A palestra, intitulada “Conhecer o território é reconhecer as perspectivas”, apresentou o trabalho desenvolvido pela CEPT, área estratégica da Seplan responsável pela Política Territorial da Bahia. Durante a exposição, foram abordados dados sobre os 27 Territórios de Identidade do estado, as instâncias que atuam nesse contexto e a experiência de participação social no planejamento de políticas públicas. Além disso, destacou-se o papel dos Consórcios Públicos na viabilização de ações conjuntas entre diversos municípios, consolidando-os como importantes impulsionadores do desenvolvimento regional.

A necessidade de compreender as demandas locais, a fim de identificar parceiros estratégicos e fortalecer os diversos ambientes de negócios, foi um dos principais pontos abordados durante a participação do gestor.

“Para dialogar com a população de um território, é fundamental compreender sua dinâmica natural e o sentimento de pertencimento dos seus habitantes. A regionalização deve respeitar essa lógica, pois há uma relação já estabelecida entre os atores e instituições locais”, pontuou Thiago Xavier.

A atividade também contou com a participação do Coordenador de Governança Territorial, Vanduy Cordeiro, que apresentou os dados disponíveis no painel de análises de atendimento da Escuta Social do PPA 2024-2027.

A inclusão da Seplan na agenda estratégica do Sebrae possibilita o compartilhamento de informações sobre as demandas dos Territórios de Identidade da Bahia, facilitando a criação de conexões entre a instituição e seus parceiros em diferentes ambientes de negócios.

“O trabalho que a Seplan realiza junto aos territórios pode contribuir significativamente com o Sebrae, especialmente no que se refere ao diagnóstico das demandas locais, algo que não conseguimos mapear com a mesma capilaridade. A Seplan conduz escutas territoriais, levanta essas necessidades e as distribui entre as secretarias. Cabe ao Sebrae acessar essas informações já organizadas para identificar potencialidades que possam ser exploradas em benefício das micro e pequenas empresas e da melhoria dos ambientes de negócios”, ressaltou Isabel Ribeiro, gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia.