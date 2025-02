Carnaval deve injetar R$ 4,5 bilhões no comércio e turismo, diz Fecomércio

A movimentação estimada do turismo é de 400 milhões de reais em setores ligados ao setor - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Não será somente o calor que deve aquecer a economia da Bahia durante o verão 2025 na Bahia, mas também o Carnaval - principal folia do ano-, que terá um papel fundamental no crescimento de 10% nos setores de Comércio e Turismo na Bahia.

Estimativa da Fecomércio-BA aponta que neste ano a folia baiana deve movimentar R$ 4,5 bilhões no Comércio e Turismo, puxada pelo comércio varejista de 4,1 bilhões de reais, somando os setores que possuem vínculo direto com a festa de rua, como supermercados e vestuário, por exemplo.

“Para o primeiro, a movimentação é grande tanto pelo lado dos consumidores, quanto por parte dos empresários que vão abastecer os estoques de alimentos e bebidas para eventos, hotéis”, comenta Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA, da Fecomércio, Sesc e Senac.

Em relação ao setor de vestuário, a pesquisa não conseguiu captar dados referentes às vendas de abadás dos trios de Salvador, já que a estimativa trata do varejo regular, estabelecido o ano todo

A expectativa foi feita para o início de março, quando, de fato, acontecem os principais eventos do Carnaval no Estado. Foram usados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Mais turistas

Quanto ao Turismo, a movimentação estimada para o período é de R$ 400 milhões em setores ligados diretamente com o setor, como é o caso de alojamento, transporte rodoviário interestadual, agências de turismo e locadoras de veículos.

De acordo com um levantamento realizado por profissionais e empresas do setor imobiliário, a busca por hospedagens durante os principais circuitos do Carnaval de Salvador registrou um crescimento de 29% em comparação com o mesmo período de 2024.

Esse crescimento é reflexo no maior número de procura por Salvador durante o período carnavalesco. De acordo com o levantamento do Booking.com, 4 em cada 10 (41%) viajantes brasileiros preferem festas e shows como as principais atividades para o período carnavalesco, e isso ajuda a explicar o porquê da grande procura pela capital baiana entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março.

“Evidentemente, há um volume grande nesta época do ano de serviços de traslados, passeios que, por limitação técnica, não estão inclusos no montante do estudo”, acrescenta Guilherme Dietzel, consultor econômico da Fecomércio-BA.

Melhora na economia

O crescimento de 10%, segundo a entidade, está associado a alguns fatores importantes, como a melhor condição econômica das famílias, com mais emprego, renda e crédito, seja da população do Estado, seja dos turistas que visitarão a Bahia neste período. Outro ponto importante é o efeito calendário, quando, em 2024, o Carnaval caiu no mês de fevereiro e, em 2025, será em março.

“Como tecnicamente é inadequado comparar meses diferentes, a base de comparação de 2024 está sem o Carnaval, que traz um movimento maior. De qualquer forma, esse mesmo período do ano passado apresentou um incremento de 9%, o que significa, para a projeção atual de 10%, um resultado muito favorável”, explica o economista sobre a base comparativa.

Mais voos

A Bahia também tem se destacado em relação ao aumento de voos com chegadas nos principais aeroportos, Salvador e Porto Seguro, potencializando o número de turistas e os gastos com o próprio turismo e com o comércio local.

De acordo com o balanço operacional da Salvador Bahia Airport, membro da VINCI Airports, o número de passageiros internacionais que devem pousar em Salvador deve aumentar 16% no Carnaval em comparação ao mesmo período de 2024. A estimativa é receber 10.565 passageiros no segmento internacional e 125.961 no doméstico durante o Carnaval de 2025.