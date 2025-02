Carnaval 2025: PRF e PF atuam em ação conjunta com SSP nas rodovias baianas

- Foto: Jeferson Silva/ SSP

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), por meio da Superintendência de Prevenção à Violência (SPREV), deu início a mais uma ação, que visa garantir a segurança pública do estado, com foco voltado à proteção dos profissionais envolvidos no Carnaval deste ano.

A 2ª edição da Caravana Biopsicossocial foi realizada na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira, 11, reunindo serviços essenciais para os agentes que atuarão nos circuitos da festa em 2025. A ação integra o projeto "Prevenir é Agir – Venha na Paz", promovendo o bem-estar dos trabalhadores da segurança pública.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou a relevância das operações integradas que ocorrerão durante o período do Carnaval, com a participação ativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).

O gestor explicou que essas operações têm como objetivo a segurança nas rodovias que dão acesso ao estado, com um reforço especial nas estradas para impedir o tráfego de armas e drogas, além de ações de inteligência desenvolvidas pela PF:

“Destaco as operações integradas que envolvem a Polícia Rodoviária Federal, que reforçará todas as rodovias de acesso, buscando evitar a chegada de armas e drogas. A Polícia Federal também estará envolvida, com operações de inteligência e outras ações que contribuem para a segurança pública e o nosso dia a dia”.

O secretário também aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância da integração entre as diferentes esferas de segurança pública, destacando o respeito entre os órgãos de justiça. Segundo Werner, a colaboração entre as forças de segurança é essencial para o combate ao crime organizado e à violência, especialmente no contexto de uma festa de grande porte como o Carnaval.

Em relação ao sistema de justiça, Werner ainda mencionou a necessidade de mudanças legislativas, com foco no endurecimento das penas, particularmente para crimes violentos: “o que a gente sempre provoca em relação ao legislativo é um endurecimento das penas, especialmente para os crimes violentos contra pessoas e contra o patrimônio, para evitar a habitualidade criminosa. A audiência de custódia deve ser avaliada com esse panorama de mudança legislativa, que deve incluir o endurecimento das penas para aqueles que cometem crimes violentos".

O secretário também se mostrou otimista em relação ao trabalho das forças de segurança e fez um balanço das ações realizadas nos últimos meses. Ele afirmou que os profissionais de segurança pública têm se dedicado com afinco ao enfrentamento da criminalidade crescente, especialmente no que diz respeito ao tráfico de drogas e à violência armada.

“Os profissionais de segurança pública são abnegados e estão enfrentando uma criminalidade que adota uma estratégia de terror e medo. Mas as forças de segurança não estão dando trégua. Aumentaram as apreensões de armas de fogo, incluindo de grosso calibre, além da descoberta de laboratórios articulados”, explicou.