“Maior operação de segurança de todos os tempos”, diz Werner sobre Carnaval

Ação acontece na Arena Fonte Nova - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

O secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, participa, na manhã desta terça-feira, 11, da 2ª Edição da Caravana Biopsicossocial para servidores que atuarão nos circuitos do Carnaval 2025. Durante a ação, que integra o projeto ‘Prevenir é Agir – Venha na Paz’, na Arena Fonte Nova, o secretário deu detalhes sobre as medidas de segurança pública no Carnaval de Salvador e destacou que será a maior operação de todos os tempos.

“Posso dizer a vocês que vai ser o maior Carnaval de todos os tempos. E, para isso, nós também estamos destacando a maior operação de segurança de todos os tempos. Não só com um efetivo robusto, mas também com muita tecnologia aplicada, muitas ações de prevenção, de conscientização, de orientação para os foliões baianos e turistas que chegam, e também, lógico, integrado com todo o sistema do governo do Estado e do município".

"Importante destacar também que teremos um aumento de câmeras no circuito para justamente nortear ainda mais o policiamento com base nos números, nos dados, nos acompanhamentos que a Polícia Civil e que a Inteligência direcionam", completou Werner.

Sobre ‘Prevenir é Agir – Venha na Paz’, Werner destacou a importância das ações que estão sendo realizadas para servidores que atuarão nos circuitos. “Estamos fazendo um acompanhamento biopsicossocial e nutricional com os servidores e fazendo uma avaliação para que eles possam estar bem para trabalhar na grande jornada que é o Carnaval, com a atenção devida e com todo o cuidado".

Na ação, mais de 700 servidores contam com atendimentos preventivos de saúde, realizados por equipes multidisciplinares compostas por médicos, educadores físicos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e dentistas. Também são oferecidos exames laboratoriais, além de atividades lúdicas, capacitações e terapias.