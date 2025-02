Tenente da Polícia Militar baleado em assalto segue internado em Salvador

O policial foi atingido no tórax por volta das 1h - Foto: Reprodução

O tenente da Polícia Militar da Bahia (PMBA) identificado como Uilian Silva Cosme, de 38 anos, que ficou ferido após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 10, segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O policial foi atingido no tórax por volta das 1h.

De acordo com as investigações, o policial foi socorrido por populares próximo ao Parque dos Ventos e levado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, onde informou que foi vítima de tentativa de assalto e teve sua arma roubada pelos suspeitos. Seu estado de saúde é considerado estável.

O suspeito do crime morreu nesta segunda-feira, 10, durante uma troca de tiros com equipes do Batalhão Apolo e da 19ª CIPM, em São Tomé de Paripe. Segundo a Polícia Militar, Caique Oliveira reagiu à abordagem e trocou tiros com os policiais e acabou sendo morto. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro envolvido foi preso por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).