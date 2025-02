Após protesto, ônibus voltam a circular normalmente em Tancredo Neves

Moradores fizeram protesto contra morte de jovem - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os ônibus do transporte público de Salvador voltaram a circular no bairro de Tancredo Neves, após a paralisação causada por um protesto de moradores nesta terça-feira, 11. A manifestação ocorreu em resposta à morte de Gustavo Batista dos Anjos, de 17 anos, que, segundo relatos, foi atingido por um disparo feito por policiais militares na última sexta-feira, 7.

Durante o protesto, moradores bloquearam vias, atravessaram ônibus na Alameda Arvoredo e atearam fogo em objetos para impedir a circulação de veículos. Equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão Gêmeos foram acionadas para controlar a situação e liberar o trânsito.

Inicialmente, os passageiros precisaram se deslocar até o Conjunto Arvoredo para acessar o transporte coletivo. No entanto, com o fim da manifestação e a normalização da situação, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) autorizou o retorno das linhas ao ponto final habitual no bairro.