Ônibus seguem suspensos em Tancredo Neves sem previsão de retorno

Moradores fizeram protesto contra morte de jovem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O bairro de Tancredo Neves, em Salvador, segue sem ônibus circulando nesta terça-feira, 11, por conta de um protesto feito por moradores sobre a morte de um jovem que teria sido atingido por um disparo feito pela PM na última sexta-feira, 7.

Por conta dessa situação, os passageiros estavam precisando andar cerca de 2 km até o Cabula VI para ter acesso aos ônibus. Porém, na manhã desta terça-feira, o fim de linha foi realocado para o Conjunto Arvoredo. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), ainda não há previsão de retorno do atendimento dos ônibus ao final de linha do bairro.

Seis linhas que atendem ao bairro foram tiradas. Familiares de Gustavo Batista dos Anjos, de 17 anos, fizeram um protesto e algumas pessoas envolvidas atravessaram dois ônibus próximo a Alameda Arvoredo, retirando as chaves e fechando o trânsito na região. Equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão Gêmeos foram acionadas para averiguar a situação.

Em outro local do bairro, manifestantes atearam fogo em objetos e bloquearam a via. Eles protestam contra a ação policial. O terminal provisório onde os passageiros estão pegando os ônibus dá cerca de 20 minutos do fim de linha habitual da localidade.