Busca por imóveis em circuitos de Carnaval em Salvador tem alta de 30%

Turistas também focam em locais para descansar durante o carnaval, optando por imóveis próximos à praia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Cidade mais procurada por turistas durante o período de Carnaval, Salvador é o destino em que reserva seis dias de pura folia, música e lazer. De acordo com o levantamento do Booking.com, quatro em cada dez (41%) viajantes brasileiros preferem festas e shows como as principais atividades para o período carnavalesco, e isso ajuda a explicar o porquê da grande procura pela capital baiana nos dias 27 de fevereiro ao dia 4 de março.

Há também aqueles que preferem bairros mais tranquilos para descansar durante o Carnaval. Estes representam 20% dos turistas que viajam durante o período carnavalesco. Seja para curtir a folia, seja para descansar, o número de hospedagens durante o Carnaval registrou um crescimento de 29% em comparação com o mesmo período de 2024, segundo levantamento realizado por um grupo de corretores de imóveis e empresas de vendas imobiliárias.

Barra lidera

Conhecida por abrigar o Circuito Dodô, um dos mais movimentados durante o Carnaval, a Barra é também o espaço que lidera o ranking de procura de locações por temporada. O cenário carnavalesco é seguido de pontos onde o movimento também é maior, como o Corredor da Vitória.

Além disso, Noel Silva, diretor secretário do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Creci-BA), que cruzou os dados do levantamento, os turistas também focam em locais para descansar durante o carnaval, optando por imóveis próximos à praia. O corretor aponta o aumento de movimentos além do circuito, conhecido como turismo de Carnaval, e indica alta em locais como Piatã, Ilha das Marés, Praia do Flamengo, Pedra do Sal, Rio Vermelho e Ondina.

“Temos que pensar, que as pessoas que vêm passar o Carnaval aqui, também querem curtir uma praia e até mesmo descansar. Esses locais são muito procurados e os preços sobem muito nessa época”, disse o diretor secretário.

Os dados foram coletados entre a segunda quinzena de novembro de 2024 até a primeira quinzena de janeiro de 2025, período em que as buscas por imóveis no Carnaval costumam aumentar.

Busca por hotéis é maior

Ainda de acordo com pesquisa da Booking.com, hotéis lideram nas escolhas dos turistas (34%), seguidos de pousadas (20%). Casas ou apartamentos de temporada também são uma escolha relevante para 16% dos viajantes, especialmente para grupos maiores ou famílias que desejam mais privacidade. Outras variedades, como resorts (11%), hostels (3%) e campings (3%), ainda aparecem entre as preferências dos viajantes, mostrando que há alternativas para diferentes estilos e orçamentos de viagem.

“A maior parte da fonte de turista é de cidades internas mesmo. A maioria dos viajantes é de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. A porcentagem de pessoas que vem do exterior não é tão representativa”, continuou o diretor.