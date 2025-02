Compra de abadás: confira dicas de especialistas para não cair em golpes

Comprar em lojas físicas é uma das orientações para os foliões - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Às vésperas do Carnaval de Salvador de 2025, a alta procura dos foliões por abadás de blocos e camarotes atrai também fraudadores. Com a alta demanda, criminosos aproveitam para aplicar golpes, por meio de falsificações e roubo de informações pessoais.

Segundo Vítor Villas Boas, sócio-diretor da empresa Quero Abadá, uma das principais do ramo em Salvador, preços muito abaixo do normal e links simulando sites verdadeiros são as estratégias mais comuns. “Já fizeram um site utilizando nosso nome, muito semelhante ao nosso, mas com redução de 80% nos valores. Denunciamos, e ele foi retirado do ar ".

A professora Cátia dos Santos, 51 anos, costuma comprar abadás todos os anos. “Eu já caí em outros tipos de fraude, então tomo muito cuidado. Prefiro comprar presencialmente. Os golpes ficam cada vez mais elaborados, e é muito difícil não ser enganado. Tem que redobrar a atenção”.

“O consumidor precisa procurar empresas confiáveis, que possuem atendimento por telefone, por exemplo. Comprar por meio de redes seguras, no wi-fi de casa ou pelo celular e evitar links enviados por mensagem ou e-mail”, orienta Vítor.

De acordo com o delegado Thiago Costa, titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, foram cerca de 200 suspeitos registrados praticando golpes, entre janeiro e fevereiro de 2024. Este ano, a expectativa é de que diminua, com o reforço da Operação Abadá, realizada pela Polícia Civil. “É um mercado que movimenta milhões de reais. Existem quadrilhas especializadas que vêm para Salvador para praticar esses crimes”.

