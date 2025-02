Trump ameaça aplicar tarifas de 100% em países do BRICS

Brasil é membro permanente e pode ser afetado com possível medida - Foto: CHIP SOMODEVILLA

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse pretender aplicar tarifas de 100% nos países do BRICS, caso os membros “quiserem brincar com o dólar”. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 13, quando o republicano foi questionado sobre a desdolarização da economia dos países membros.

Atualmente, além do Brasil, os outros países que também fazem parte do BRICS são Rússia, Índia e China que já estabeleceram a sua própria moeda. A África do Sul também é membro pleno. Já Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos se uniram ao bloco como membros permanentes.

“Se alguma negociação for concretizada, será uma tarifa de 100%, pelo menos”, reforçou Donald Trump sobre a proposta da desdolarização, uma das propostas do grupo de países emergentes.

De acordo com as autoridades que representam seus membros, a padronização do uso da moeda norte-americana faz com que os EUA se imponha em negócios internacionais, mesmo que não estejam envolvidos diretamente.

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, criticou o que ela classificou de “uso do dólar como arma”, durante a Cúpula do Brics, realizada este ano em Kazan, na Rússia.

Desde o último encontro entre as lideranças do bloco, em 2024, o Brics conta com dez países fixos e outros 13 associados. O Produto Interno Bruto (PIB) dos membros plenos representa hoje 31,5% de todas as riquezas produzidas no mundo. Além disso, abrigam 45,2% da população mundial.