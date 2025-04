Preço dos medicamentos pode aumentar até 5% em 2025

Medida corresponde à inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses - Foto: Felipe Iruatã / AG A Tarde

A partir da próxima segunda-feira, os preços dos medicamentos em todo o Brasil serão reajustados em até 5,06%, com esse percentual funcionando como um teto para as farmacêuticas. A medida foi aprovada pela Câmara de Regulação de Medicamentos (Cmed) e corresponde à inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro.

De acordo com o Globo, a resolução que autoriza o reajuste ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União, aguardando apenas a assinatura do conselho de ministros.

Apesar de o teto ser de 5,06%, nem todos os medicamentos terão aumento tão expressivo, com a média estimada de reajuste ficando em 3,83%, a menor desde 2018. Este índice varia conforme o segmento, considerando mercados mais concentrados, intermediários e os mais concorrenciais.

Esse aumento não é automático e pode ser repassado de uma vez ou dividido ao longo do ano, mas farmácias e fabricantes não poderão aplicar reajustes superiores a 5,06% até março do ano seguinte, quando uma nova regra será definida pela Cmed.

Além disso, enquanto medicamentos de preços regulados estarão sujeitos ao aumento, alguns remédios com preços liberados podem ter variações distintas.