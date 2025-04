Sustentabilidade e economia local ganham destaque no iBEM25

Elane Marques Silva, técnica portuária da Codeba, debateu educação energética - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A transição energética e o desenvolvimento sustentável têm sido temas centrais no Brasil, impulsionando debates e iniciativas voltadas para a inovação e o crescimento econômico alinhado à preservação ambiental. Presente na primeira edição do International Brazil Energy Meeting (iBEM25), Elane Marques Silva, técnica portuária em Meio Ambiente na autoridade portuária da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), destacou a importância da iniciativa para o setor portuário e o compromisso com a educação ambiental.

“Esse evento é de grande importância para o setor portuário. Trouxemos iniciativas da Codeba em relação à reciclagem e eficiência energética, falar um pouco sobre o descomissionamento, que é a desativação de estruturas que atingem a sua vida útil”, afirmou.

Elane também destacou a parceria com o A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE, com assinaturas digitais para alunos e professores do 8º e 9º anos, visando inserir a prática pedagógica no currículo escolar.

“A Codeba faz suas ações de educação ambiental não somente para colaboradores, mas atinge um público fora do porto, como escolas e famílias. Sabemos que ainda há um grande desafio a percorrer, muitos gargalos, mas entendemos que o crescimento econômico duradouro só é possível ao lado da sustentabilidade”.

Fomentar para avançar

Outro ponto relevante do iBEM25 é o apoio financeiro para ampliação da geração de energia. Marko Svec Silva, diretor de operações da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), destacou as linhas de financiamento oferecidas para melhorar a distribuição e armazenamento de energia no estado.

Entre as soluções abordadas, estão equipamentos fotovoltaicos para comerciantes e para municípios, além da substituição da iluminação pública por modelos mais eficientes. Em sua palestra, Marko também discutiu os desafios do setor na Bahia, como a desigualdade e a distribuição de renda, e defendeu a necessidade de fortalecer a gestão municipal para impulsionar o desenvolvimento local.

“Algo que trouxemos como insight é a revisão e o empoderamento dos gestores municipais para que eles pudessem ter acesso a condições melhores, seja de repasse de recursos de transferências ou de subsídios para aquisição de outras fontes de financiamento. Dessa forma, a geração e distribuição de energia podem manter a riqueza nos municípios, evitando que ela seja deslocada para outras regiões”, explicou.

Marko Svec Silva, diretor de operações da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Uma das estratégias apontadas para fortalecer a economia local é o microcrédito, que incentiva pequenos empreendedores, como os montadores de placas fotovoltaicas. “Isso não beneficia apenas o empresário que está adquirindo os equipamentos, mas também os autônomos, permitindo que tenham sua liberdade econômica e que a economia local possa crescer de forma sustentável”, acrescentou.

Com uma programação ampla, o iBEM25 segue até está quinta-feira, 27, promovendo debates e oportunidades de negócios para impulsionar o setor de energia no Brasil. O evento reúne expositores e representantes de pelo menos 20 países.