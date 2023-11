Moraes cobra prontuário médico de homem encontrado morto na Papuda | A TARDE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou à direção do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, que sejam prestadas informações sobre a morte de Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos, morto após um mal súbito no presídio em Brasília. Ele estava preso por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

No despacho, Moraes cobrou com urgência o envio de "informações detalhadas" sobre o fato, incluindo cópia do prontuário médico e um relatório dos atendimentos recebidos pelo preso durante a custódia na Papuda.



A Seape (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal) informou que o detento era acompanhando "por equipe multidisciplinar" da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Papuda "desde a entrada na unidade em 09/01/2023".



"Não obstante os esforços das equipes envolvidas na estabilização e ressuscitação do paciente, às 10h58 foi constatado o óbito pelo médico integrante da equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal", informou a Papuda.



Preso durante atos de 8/1



Cleriston Pereira da Cunha foi preso em flagrante no Senado durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e, de acordo com a Vara de Execuções Penais, recebia visitas da companheira e das duas filhas, que moram no Distrito Federal.



Ele também recebia atendimento médico. Nos autos, consta que ele tinha diabetes e hipertensão, fazendo uso de medicação controlada. Em maio, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Asa Norte, em Brasília.