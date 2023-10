Moraes mantém prisão preventiva de ex-deputado Roberto Jefferson | A TARDE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve nesta segunda-feira, 2, a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Em setembro, a defesa do ex-deputado entrou com pedido para revogação da prisão preventiva, por motivos de saúde. Atualmente, Jefferson cumpre a prisão em um estabelecimento hospitalar.

Segundo entendeu o ministro, as circunstâncias ainda indicam a necessidade de se manter Jefferson preso, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da legislação penal.

Preso desde outubro do ano passado, Roberto Jefferson, revelou durante o interrogatório em maio, que atirou cerca de 50 vezes e que arremessou três granadas de luz e som contra os quatro agentes da PF, mas que não teve a intenção de matá-los.

Pela lei, a Justiça deve reavaliar periodicamente a necessidade da prisão preventiva. Jefferson voltou à prisão no fim de outubro do ano passado, após descumprir as medidas cautelares que tinham sido impostas pela Justiça – como uso de tornozeleira, proibição de comunicação e de uso de redes sociais, proibição de visitas sem prévia autorização, entre outras.