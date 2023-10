Moro diz que Lula pratica megalomania diplomática com ataques do Hamas | A TARDE

O senador Sergio Moro criticou mais uma vez o posicionamento do presidente Lula sobre os ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel. Em publicação no X, antigo Twitter, o parlamentar afirmou:

“O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas.”

Moro sugeriu, na semana passada, a revisão da lei que trata do cumprimento de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre atos de terrorismo.

A revisão de acordo com o senador, possibilitaria que o Brasil pudesse classificar grupos terroristas de forma independente, sem depender de determinações externas.