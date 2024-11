Morre, aos 88 anos, fotojornalista baiano Evandro Teixeira

Fotojornalista Evandro Teixeira em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil - Foto: © Tânia Rêgo | Agência Brasil

O fotógrafo baiano, Evandro Teixeira, morreu nesta segunda-feira, 4, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, por falência múltipla do órgãos em decorrência de uma pneumonia, de acordo com informações de familiares.

Teixeira estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul. Ele registrou grande parte de importantes acontecimentos históricos na segunda metade do século XX. Nascido na cidade de Irajuba, no interior da Bahia, em 1935, Teixeira deixou a Bahia para se dedicar à profissão. Na juventude fez um curso de fotografia à distância e, em 1957, chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar no Diário da Noite.

Na sequência foi convidado para compor a equipe do Jornal do Brasil onde trabalhou por 47 anos. Em quase 70 anos de carreira, registrou eventos marcantes como o golpe militar de 1964 e a ocupação do Forte de Copacabana em 1º de abril de 1964.

É dele a imagem da tomada do Forte de Copacabana, no dia 1 de abril de 1964, que mostra as silhuetas de soldados em meio a uma chuva torrencial. Símbolo dos anos difíceis que o país atravessaria sob governos autoritários. E a fotografia, ainda mais conhecida, de um estudante caindo no chão, enquanto dois policiais se preparam para atacá-lo, em meio às manifestações contra a ditadura no dia 21 de junho de 1968.

Outro registro marcante foi o da morte de Pablo Neruda. O fotógrafo entrou no hospital onde estava o corpo do poeta por uma porta lateral, sem ser notado pelos seguranças. Encontrou Neruda sendo velado em uma maca no corredor pela viúva Matilde Urrutia. Depois, com a permissão da família, acompanhou todos os passos do velório na residência do casal e o enterro no Cemitério Geral de Santiago. O itinerário aparece em diferentes imagens da exposição.