Travessia em trilho termina em atropelamento de idoso por trem

No último sábado, 2, um homem de 64 anos foi atingido por um trem enquanto tentava cruzar os trilhos na Vila Pescador, em Cubatão, no litoral sul de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança que captaram o momento exato da colisão e a reação assustada das testemunhas presentes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o idoso ignorou alertas de pessoas próximas, que tentaram dissuadi-lo de atravessar a cancela devido à iminente chegada do trem. Apesar das advertências, ele prosseguiu em direção aos trilhos e foi surpreendido pela locomotiva.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, mas o estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento. O caso foi formalizado como atropelamento na Delegacia de Cubatão, que seguirá com a apuração para entender as circunstâncias do incidente.

Em busca de mais informações, a reportagem contatou a Prefeitura de Cubatão, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para qualquer pronunciamento oficial.