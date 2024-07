05/07/2024 às 22:43 - há XX semanas | Autor: Da Redação BRASIL Morre Odete, abelha mamangava internada para tratamento; entenda O animal foi levado a um médico veterinário, mas não resistiu

O inseto foi resgatado em um pé de manjericão no dia 9 de junho com as asas machucadas - Foto: Reprodução / Redes sociais

A abelha “Odete” morreu nesta sexta-feira, 5, após ser levada ao veterinário por uma família que a resgatou. A abelha era da espécie mamangava, popularmente conhecida como abelha carpinteira. O inseto foi resgatado em um pé de manjericão no dia 9 de junho com as asas machucadas, poucos dias depois a família observou que ela não apresentava melhoras e buscou o veterinário Thiago Augusto Lourenço, em Goiânia. Ele postou a história nas redes sociais e explicou que a abelha pode ter morrido por estar idosa, estar intoxicada devido a algum pesticida lançado no meio ambiente, estar subnutrida e fraca ou a própria mudança de clima. Entenda a espécie No Brasil, há mais de 50 espécies de mamangavas, que são abelhas capazes de voar longas distâncias e costumam se abrigar em madeiras, em que constroem galerias em galhos, troncos mortos e madeiras secas para construir seus ninhos.

Odete e outras da sua espécie precisam de ampla variedade de flores na dieta, pois são excelentes polinizadoras, especialmente do maracujá. Elas também fazem am um tipo diferente de polinização, por meio da vibração da musculatura do tórax. A ausência delas pode afetar negativamente a produção agrícola. Veja também: >> Criação de abelha em lavoura de soja eleva produtividade do grão >> Bahia tem projeção internacional com pesquisa sobre abelhas sem ferrão

