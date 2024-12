Motoboys destroem casa de homem após discussão

Populares que passavam registraram o momento da briga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem teve sua casa saqueada e destruída após brigar com um mototaxista por conta do valor cobrado na corrida. Caso ocorreu na terça-feira, 3, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Yuri Souza, o mototaxista agredido contou, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que havia aceitado uma corrida no valor de R$ 18, da mulher do homem que se envolveu na confusão. Quando Yuri chegou no local, a mulher alegou estar atrasada, e foi sugerida cortar caminho por um caminho alternativo com uma adição de R$ 3. Porém a mulher negou e ele cancelou a viagem.

O marido da mulher, estava no local e não aceitou a decisão do mototaxista e iniciou uma discussão. Depois de trocarem xingamentos, Yuri foi atras do homem e quando se encontraram, engajaram em uma briga física. Depois da briga, Yuri fotografou os ferimentos e colocou as fotos em um grupos de colegas de profissão, que revoltados, foram tirar satisfação na casa do casal.

Eles invadiram a residência e danificaram diversos móveis, como mesas, televisões, chuveiros e janelas. Vários estilhaços de vidro ficaram pelo chão.

Objetos quebrados na casa do casal | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM de Santa Cruz (RJ), foram acionados para uma ocorrência de danos, mas ao chegar no local não encontraram ninguém.

O caso segue em investigação pela 36ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz (RJ).