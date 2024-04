Motorista de app diz que idoso estava vivo no caminho para o banco | A TARDE

O motorista de aplicativo que transportou a mulher suspeita de levar morto Paulo Roberto Braga, de 68 anos, para sacar um empréstimo em um banco disse em depoimento que o homem estava vivo durante a viagem. O suposto crime foi registrado na última terça-feira, 16, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o motorista, o idoso chegou a segurar na porta do carro, antes de ser colocado na cadeira de rodas por Érika de Souza Vieira Nunes, de 43 anos. Ainda de acordo com o condutor, eles não ficaram na agência bancária, porque o acesso de veículos é proibido no local. A corrida foi encerrada em um shopping.

Leia mais

Um homem que ajudou Érika a colocar o idoso no veículo também foi ouvido pela polícia. Ele disse que no momento, Paulo Roberto Braga estava vivo.

"Quando entrei na casa, Paulo estava deitado na cama. Peguei Paulo pelos braços com a ajuda de Erika, e o levei até dentro do carro. Consegui perceber que ele ainda respirava e tinha forças nas mãos", disse.

O laudo do exame de necropsia não confirmou o momento da morte do idoso. Quando a Samu chegou, socorristas encontraram o corpo com livores de hipóstase, mudança de coloração que aparece na pele de cadáveres.

Entenda o caso

Uma mulher foi conduzida para a delegacia, na tarde desta terça-feira, 16, após levar um homem morto em uma cadeira de rodas para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o delegado do caso, Fábio Souza, a cuidadora, que diz ser sobrinha do homem, tentou simular uma assinatura para receber um empréstimo que já tinha sido realizado.

Funcionários do banco suspeitaram da atitude de Érika de Souza Vieira Nunes e chamaram a polícia. O Samu foi ao local e constatou que o homem, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava morto aparentemente há algumas horas.