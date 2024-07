Motorista de app é acusado de perseguir e enviar nudes a passageira

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um motorista de aplicativo está sendo acusado de ter cometido perseguição e importunação sexual contra uma jovem de 21 anos que foi sua passageira em Santos, no litoral de São Paulo. O homem já tem passagem criminal por violência doméstica, ameaça e injúria contra a ex-companheira.

Em dezembro, a vítima fez uma corrida com o motorista de aplicativo. A partir de então, o homem passou a enviar mensagens invasivas, curtir suas fotos no Instagram e, na semana passada, enviou um vídeo se masturbando.

“Eu tô vendo aqui suas fotos e, meu, vc é sensacional sabia? Me deixa loco, eu tenho que te confessar que suas fotos me deixam morrendo de tesão […] e eu acabo sempre batendo uma pensando em vc (sic)”, escreveu o motorista, antes de enviar um vídeo de seu pênis.

| Foto: Reprodução

| Foto: Reprodução

A jovem abriu a mensagem ao acordar, no último dia 8 de julho. Ao G1, ela contou ter sentido nojo e medo diante da atitude.



“Quando vi não acreditei no que li. Ele dizia que via minhas fotos, sentia tesão em ver e que acabava se masturbando quando via minhas coisas”, disse ela.

“Fiquei sentindo nojo e pensando se eu estava fazendo alguma coisa, se dei liberdade a esse ponto, sendo que nenhuma das mensagens dele eu respondi. Às vezes, a gente acaba se culpando por essas atitudes sendo que não é nossa culpa”, disse.

A professora também relatou ao site que pegou a corrida de casa, na Ponta da Praia, com destino à Avenida Conselheiro Nébias, e durante o trajeto o motorista foi simpático. O homem disse que havia terminado um relacionamento e que estava depressivo.

Passagem criminal

O motorista tem passagem por denúncia da sua ex-namorada. O crime ocorreu em 2023, quando a companheira, de 48 anos, relatou à polícia que recebeu mensagens violentas e agressivas do homem, de 45 anos. As informações são do G1.

No boletim de ocorrência, a mulher disse à polícia que eles se relacionavam desde abril de 2019, e mantinham um bom relacionamento. No entanto, de acordo com ela, o motorista passou a se comportar de forma agressiva e violenta em meados de 2023. Em 5 de maio daquele ano, ela estava trabalhando e disse ter recebido mensagens de ameaça do homem.

Além das mensagens, ela detalhou que o homem foi até o prédio dela e a ameaçou de morte após fazer diversas ofensas na portaria do condomínio. Na época, ela contou à polícia que o homem tem histórico de envolvimento com drogas.

Diante da situação, a vítima solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro, tendo registrado o caso como violência doméstica, ameaça e injúria na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Santos.

Segundo informações do G1, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) não achou a passagem do motorista nas penitenciárias de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) disse que não localizou processos envolvendo o homem e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e não encontrou denúncia em andamento.



VEJA MAIS

>> Bahia faz proposta recorde por jogador do Santos; veja

>> NINJA! Homem entra pela janela e rouba caminhão na BR-324; assista