Motorista de BMW tenta matar homem atropelado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando um caso de tentativa de homicídio em que um motorista de BMW branca teria atropelado intencionalmente um homem. O incidente aconteceu na madrugada do último sábado (07) em um estacionamento localizado em frente a uma das quadras comerciais do Sudoeste.

As imagens mostram o momento em que um motorista dirigindo um BMW 320i atropela intencionalmente um homem. A vítima é lançada para o alto e cai no chão, mas rapidamente se levanta e corre. Uma testemunha registrou o instante em que o rapaz é atingido pelo carro de luxo. Após o atropelamento, o motorista acelera e foge do local.

Apesar da gravidade do atropelamento, nenhuma ocorrência foi registrada inicialmente. No entanto, com base nas imagens do incidente, a 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do atropelamento. A vítima não recebeu atendimento médico no local.