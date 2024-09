Caminhão carregado com 6 mil dinamites pega fogo em rodovia

- Foto: Divulgação/Artesp

Um incêndio atingiu um caminhão carregado com 6 mil dinamites no km 196 da Rodovia Washington Luís, em Corumbataí, interior de São Paulo, Na tarde de domingo (08), felizmente, não houve feridos.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que, devido ao incidente, as faixas foram interditadas, causando congestionamento no trecho entre o km 186 e o km 196 no sentido norte e entre o km 203 e o km 196 no sentido sul. Na manhã desta segunda-feira (09), o acostamento continua interditado.

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro relatou que o incêndio começou na cabine do caminhão e resultou em algumas explosões. No entanto, as equipes chegaram a tempo de evitar que a carga detonasse.

Devido ao acidente, foram mobilizados recursos da concessionária Eixo SP, da Polícia Militar Rodoviária, além de equipes de perícia e do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar do Estado de São Paulo.