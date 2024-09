Baixa umidade e riscos à saúde: Bahia têm alerta laranja de seca

- Foto: Arquivo | Agência Brasil

A Bahia está entre os estados que foram alvo de um alerta laranja de perigo, emitido nesta segunda-feira, 9, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por causa da baixa umidade. O alerta vale ainda para Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão e Distrito Federal.

De acordo com o Inmet, nesses locais, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais e riscos à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.Em alguns locais a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%.



O Inmet também emitiu um alerta amarelo para os estados do Acre, Amazonas, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Nestes estados, a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 20%.



Segundo informações da Agência Brasil, a baixa umidade causa ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Entre as recomendações estão beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, evitar a prática de atividades físicas. Também são recomendados o uso hidratante para pele e umidificar o ambiente.



Na última quinta-feira, 5, o Inmet já havia emitido um alerta de grande perigo para baixa umidade em oito estados e no Distrito Federal. A Bahia estava entre os oito estados.