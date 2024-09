Homem é esfaqueado por vizinho após briga sobre barulho de crianças

- Foto: Divulgação

Na madrugada de domingo (08), em Bauru, interior de São Paulo, uma discussão entre vizinhos sobre o barulho feito por crianças culminou em assassinato. A vítima, um homem de 35 anos, foi esfaqueado várias vezes, principalmente na região do tórax.

A Polícia Militar (PM) ouviu os moradores que presenciaram o caso. De acordo com os depoimentos, o desentendimento ocorreu devido ao barulho causado por crianças, incluindo a filha do homem acusado de cometer o homicídio.

O homem desceu à garagem do condomínio no Núcleo José Regino e, em um momento de tensão, atacou a vítima com vários golpes de faca. As facadas atingiram principalmente a região próxima ao pulmão esquerdo, além de outros pontos vitais.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi chamada após uma denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída na garagem, com uma grande quantidade de sangue espalhada pelo chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local prestando socorro à vítima quando a PM chegou. Os paramédicos informaram aos policiais que o homem não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local.

A faca usada no crime foi encontrada no chão, porém estava sem cabo. O autor do assassinato fugiu do local. A Polícia Civil é responsável por investigar as circunstâncias do homicídio.