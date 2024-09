Filha de prefeito de cidade goiana morre em acidente de carro

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Isadora Cássia Adorno, filha do prefeito de Mossâmedes, município localizado a cerca de 150 km da capital, morreu em um acidente de trânsito na GO-164. O acidente envolveu o carro de Isadora, de 27 anos, e uma caminhonete Hilux, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu no domingo (08), por volta das 10h20, entre o povoado de Mirandópolis e Mossâmedes, no oeste de Goiás, em um trecho de pouco mais de 10 km. As autoridades não divulgaram imagens do acidente.

Segundo os bombeiros, por razões ainda não esclarecidas, o carro de Isadora colidiu frontalmente com a caminhonete. A jovem não sobreviveu ao impacto e faleceu no local. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

A equipe do prefeito Cassim Adorno (PDT) divulgou uma nota de pesar nas redes sociais confirmando a morte de Isadora Cássia Adorno. O comunicado expressa: “Sentimos muito por essa perda inestimável.”

No perfil de Isadora em uma rede social, amigos e conhecidos compartilharam mensagens de lamento. “Triste perda, descanse em paz,” escreveu um amigo, enquanto outro expressou incredulidade: “Não consigo acreditar.”