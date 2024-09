Três anos após morte, músicas inéditas de Irmão Lázaro serão lançadas

A pastora Vânia Silva era casada com Irmão Lázaro - Foto: Reprodução/Instagram Vânia Silva

A viúva de Irmão Lázaro, anunciou o lançamento de músicas gospel inéditas do cantor, que faleceu em 2021, vítima de complicações causadas pela Covid-19. A novidade foi revelada com exclusividade à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, durante uma entrevista em que a família compartilhou como tem sido a vida após três anos do falecimento do artista baiano.

A pastora Vânia Silva era casada com Irmão Lázaro | Foto: Reprodução/Instagram Vânia Silva

A pastora Vânia Silva revelou que há seis músicas inéditas que serão disponibilizadas nas plataformas digitais e nos canais oficiais de Irmão Lázaro. "Existem seis músicas inéditas. Estamos preparando um lindo projeto para apresentá-las", afirmou.



Trajetória de Irmão Lázaro na música

Irmão Lázaro fez parte do Olodum nos anos 90, quando ganhou notoriedade nacional e internacional com a canção 'I Miss Her', com letra em inglês, conhecida popularmente na Bahia como 'melô do pom pom pom'. Esse hit integrou a trilha sonora do filme 'Ó Paí, Ó', um dos grandes sucessos do cinema brasileiro em 2007.

Após sua conversão ao cristianismo, ele decidiu trilhar novos caminhos e se tornou um artista gospel. Um de seus maiores sucessos, 'Eu Sou de Jesus', uma paródia de 'I Miss Her', está no CD e DVD Testemunho e Louvor, gravado ao vivo em 2007, que o posicionou como um dos grandes artistas gospel do país.