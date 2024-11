Motorista é preso em flagrante transportando 300 kg em van escolar

- Foto: Divulgação

Um motorista de uma van escolar foi preso em flagrante sob a suspeita de transportar mais de 300 kg de maconha no veículo, na cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na última quarta-feira, 13.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a operação foi desencadeada após os agentes receberem informações sobre a chegada de um caminhão carregado com a droga na cidade. Os criminosos planejavam transferir a carga para a van escolar, que tinha como destino o município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Após a denúncia, os policiais se posicionaram estrategicamente para interceptar o veículo. Durante a abordagem e vistoria, foram encontrados 485 tijolos de maconha dentro da van. O motorista, que estava encarregado de entregar a carga, foi preso e afirmou que o entorpecente seria entregue a outros envolvidos no esquema, que estariam aguardando a mercadoria no Brás, em São Paulo.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e o motorista foi autuado por tráfico de drogas. A ação é mais um exemplo da atuação das forças de segurança para desmantelar redes de tráfico de drogas na região metropolitana de São Paulo.